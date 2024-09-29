«Опять удар в спину»: Лавров устроил скандал из-за Китая

«Опять удар в спину»: Лавров устроил скандал из-за Китая2
- 29.09.2024, 14:43
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Ситуация для Москвы выглядит оскорбительно и даже жалко.
Глава российского МИД Сергей Лавров возмущен и выразил публичные претензии союзникам РФ, поскольку на встрече по мирной инициативе Китая и Бразилии в США оказались Франция и Швейцария, но при этом саму Россию туда не позвали.
Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя переговоры своих союзников за спиной России.
При этом российская делегация также была в Нью-Йорке, но не могла присутствовать на встрече, однако ее никто не пригласил.
«Опять удар в спину. Уже и китайцы с бразильцами вытирают ноги», — комментирует возмущение Лаврова украинский журналист Денис Казанский.
Китай и Бразилия на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке продвинули и оформили инициативу «Друзья мира» по урегулированию российско-украинской войны и провели первую встречу.
В нее вошли Китай, Бразилия, Египет, Турция, Казахстан, Кения, Индонезия, ЮАР, Саудовская Аравия, Замбия, Мексика, Алжир, Боливия, Колумбия, а также Венгрия, Швейцария и Франция, которых пригласили отдельно.
Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян подчеркивает, что ситуация для России выглядит оскорбительно и жалко, поскольку Москву и Путина уже никто не принимает в расчет во время своих планов.
«Зрелище, конечно, жалкое, когда выдающегося геополитика уже никто не принимает в расчет», — пишет он.
«Я бы предположил, что истеричное размахивание ядерным оружием — это последняя попытка заявить о своей субъектности в намечающемся за спиной Кремля сговоре. Но это же в итоге станет причиной дополнительного пункта в соглашении между Китаем и Америкой об обязательном ядерном разоружении России. Никто в здравом уме не оставит истеричному неадеквату такой инструмент», — добавляет эксперт.