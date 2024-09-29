ВСУ ликвидировали командира казачьего батальона РФ «Терек» Кедра 1 29.09.2024, 15:14

Его группа оказалась в окружении.

В войне против Украины стал «грузом 200» командир российского казачьего батальона «Терек» под позывным Кедр. Группа с ним во главе попала в окружение после того, как другие подразделения ВС РФ сбежали с поля боя.

Об этом 29 сентября сообщил российский Z-канал «Северный канал», передает «Диалог.UA».

Он утверждает, что Кедр был ликвидирован в Курской области. Согласно другой информации, произошло это на территории Украины — под Часовым яром, где российские силы ведут наступление.

Предположительно, о ликвидации Кедра 27 сентября писал в своем блоге российский военный Егор Гузенко, который известен под псевдонимом Тринадцатый.

Личность ликвидированного оккупанта он не раскрыл, но отметил, что «погиб один из самых опытных и результативных боевых командиров Терского казачьего войска».

Гузенко утверждал, что группа «Терек» оказалась в окружении ВСУ после того, как с поля боя «откатилась», а по сути сбежала 98-я дивизия ВДВ России.

Он также записал очень гневное видеообращение к атаману Всероссийского казачьего общества Виталию Кузнецову, обвинив его в неэффективном командовании и большим потерям.

«Виталий Владимирович, ответьте всем нам! Что у нас на сегодняшний день происходит в бригаде «Терек»? Почему на сегодняшний день казаки у нас страшно гибнут? Почему попадают в окружение, когда кто-то откатывается (сбегает с поля боя — ред.)? У меня много почему… Сколько бы у меня не гуляли скулы и не скрипели кулаки, это не изменит ситуацию. А вы как всероссийский атаман должны что-то решить. Если не решите, мы, все казаки России, зададим вам вопросы!» — заявил Тринадцатый.

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