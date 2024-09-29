Белорусские чиновники пытались обмануть швейцарцев 1 29.09.2024, 18:15

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Но что-то пошло не так.

Швейцарская корпорация Stadler не была уведомлена о планах белорусских чиновников по развитию завода «Штадлер Минск» с привлечением российских инвесторов, а также не планирует его продавать. Об этом в международной корпорации Stadler рассказали «Зеркалу».

В Министерстве транспорта заявили, что собираются развивать «белорусское предприятие» «Штадлер Минск» в сотрудничестве с российскими инвесторами.

— Уверен, что мы и дальше будем ездить на подвижном составе, который будет производить это белорусское предприятие, — заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

По запросу «Зеркала» в швейцарской корпорации Stadler, которой принадлежит «Штадлер Минск», сообщили, что они не были уведомлены о переговорах с российскими компаниями и не участвуют в них.

«Мы узнали об этом возможном плане из СМИ, но с нами пока не связывались», — рассказали в пресс-службе корпорации.

— Завод в Минске на 100% принадлежит Stadler, также корпорация в полной мере выполняет требования международных санкций. Продажа не планируется, — заверили там.

Оценивая будущее предприятия «Штадлер Минск», в представительстве швейцарского производителя железнодорожного подвижного состава сообщили, что надеются «на политические решения, которые позволят нам продолжить эксплуатацию завода».

Напомним, швейцарские инвесторы весной этого года уверяли, что не собираются уходить из Беларуси и останавливать производство.

В 2022 году в «Штадлер Минск» сообщили о сокращении штата, переводе некоторых работников на заводы в других странах, объясняя это санкциями. Но тогда предупредили, что полностью закрывать беларусское предприятие не планируется. После снятия санкций на заводе в Фаниполе собирались нарастить объемы производства прошлых лет.

В 2023-м швейцарские инвесторы подтвердили, что не собираются уходить из Беларуси и что завод «Штадлер Минск» в Фаниполе продолжал работать. В марте этого года в отчете компании сообщалось, что предприятие работает на минимальной загрузке, а также что там намерены возобновить работу, как только будут сняты санкции.

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