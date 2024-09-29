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Рупоры Кремля сломались

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 29.09.2024, 18:28
  • 2,550
Рупоры Кремля сломались

Энтузиазма по поводу происходящего все меньше.

В студии у Соловьева пришли к выводу, что у России нет возможностей для того, чтобы перестроить экономику на военные рельсы.

Партнеры не хотят помогать из-за санкций, оборудования не хватает, специалистов нет даже для того, чтобы украсть западные технологии и повторить их в России.

Подчеркиваем, это все говорят не вражьи голоса, а рупоры Кремля, задача которых убеждать, что все под контролем и «СВО идет по плану». Но даже у них энтузиазма по поводу происходящего все меньше.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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