Рупоры Кремля сломались2
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 29.09.2024, 18:28
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Энтузиазма по поводу происходящего все меньше.
В студии у Соловьева пришли к выводу, что у России нет возможностей для того, чтобы перестроить экономику на военные рельсы.
Партнеры не хотят помогать из-за санкций, оборудования не хватает, специалистов нет даже для того, чтобы украсть западные технологии и повторить их в России.
Подчеркиваем, это все говорят не вражьи голоса, а рупоры Кремля, задача которых убеждать, что все под контролем и «СВО идет по плану». Но даже у них энтузиазма по поводу происходящего все меньше.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»