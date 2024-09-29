Белорусских лыжников оставили без междунароных соревнований

Белорусских лыжников оставили без междунароных соревнований3
- 29.09.2024, 18:55
Не допустят к участию в турнирах под эгидой FIS.
Спортсмены из Беларуси и России не будут допущены к участию в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на следующий сезон, сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу организации.
издание Expressen информирует, что FIS продлила отстранение россиян от Кубка мира по лыжным гонкам.
«Мы можем подтвердить, что текущая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях FIS, на данный момент остается неизменной», — говорится в сообщении.