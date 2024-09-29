Белорусских лыжников оставили без междунароных соревнований 3 29.09.2024, 18:55

Не допустят к участию в турнирах под эгидой FIS.

Спортсмены из Беларуси и России не будут допущены к участию в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на следующий сезон, сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу организации.

издание Expressen информирует, что FIS продлила отстранение россиян от Кубка мира по лыжным гонкам.

«Мы можем подтвердить, что текущая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях FIS, на данный момент остается неизменной», — говорится в сообщении.

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