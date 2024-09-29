закрыть
29 сентября 2024, воскресенье, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских лыжников оставили без междунароных соревнований

3
  • 29.09.2024, 18:55
Белорусских лыжников оставили без междунароных соревнований

Не допустят к участию в турнирах под эгидой FIS.

Спортсмены из Беларуси и России не будут допущены к участию в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на следующий сезон, сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу организации.

издание Expressen информирует, что FIS продлила отстранение россиян от Кубка мира по лыжным гонкам.

«Мы можем подтвердить, что текущая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях FIS, на данный момент остается неизменной», — говорится в сообщении.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников