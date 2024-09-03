Петербургского киллера обязали вернуть гонорар за убийство 3.09.2024, 6:12

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Cредства направят в доход государства.

Осужденный за заказное убийство Евгений Попов обязан вернуть полученные от заказчика 628,5 тыс. руб, средства направят в доход государства, постановил Невский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба.

Сумма состоит из 30 тыс. руб., полученных за избиение, и $15 тыс., полученных за убийство. Суд решил, что сделку заключили для цели, противоречащей основам правопорядка и нравственности, а значит соглашение было ничтожным.

Преступление было совершено группировкой, которая действовала в Санкт-Петербурге в 2009–2016 годах, в ней состояли восемь человек. Заказчиком выступил бизнесмен Борис Клементов, пожелавший похитить 10 млн руб., которыми владел его бизнес-партнер Михаил Кусков. За помощью он обратился к адвокату Александру Кайданову. Нанятый ими Попов тогда был старшим оперуполномоченным петербургского уголовного розыска.

В мае 2010 года Попов вместе с охранником Михаилом Васюком и еще одним членом группировки Сергеем Орловым похитили Кускова, которого под угрозой убийства вынудили подписать поддельные договор займа и долговые расписки, в которых утверждалось, что тот взял 10 млн руб. в долг. Однако квартиру бизнесмена в счет долга изъять не получилось, так как она была его единственным жильем, и злоумышленники решили убить предпринимателя. В ноябре на него напали с ножом и монтировкой, он погиб.

Попова в 2021-м приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство и другие преступления, совершенные в 2010-2011 годах.

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