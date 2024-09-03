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Ученые обнаружили планету «теплый Юпитер»

  • 3.09.2024, 11:32
Ученые обнаружили планету «теплый Юпитер»
Фото: space.com

Год там длится всего 16 дней.

Космический телескоп TESS обнаружил уже более 7000 планет, которые вращаются вокруг других звезд. Часть из этих планет действительно являются таковыми, а часть еще ожидает подтверждения. Группа астрономов-любителей, которые сотрудничают с NASA, подтвердили существование еще одной планеты класса "теплый Юпитер".

Профессиональные астрономы провели предварительное исследование этого мира и оказалось, что его ожидает незавидная судьба. Исследование опубликовано в The Astronomical Journal, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Из-за того, что у профессиональных астрономов часто не хватает времени для анализа всех данных телескопа TESS, им в этом помогают астрономы-аматоры. Именно такая группа гражданских ученых, которые сотрудничают с NASA провели новое наблюдение за провалами света далекой звезды, расположенной на расстоянии 300 световых лет от нас.

Такие провалы в излучении звезды могут возникать из-за того, что на ее фоне пролетает планета и это фиксирует телескоп TESS. Но нужны дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить, что это действительно планета.

Обнаруженный мир относится к довольно новому классу планет под названием "теплый Юпитер". Астрономы, изучившие планету, получившую название TIC 393818343 b, считают, что она находится в переходной стадии между "холодным Юпитером", таким как Юпитер в Солнечной системе и "горячим Юпитером". Последние планеты вращаются очень близко к своим звездам.

Астрономы считают, что TIC 393818343 b находится ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу и год на планете длится примерно 16 дней. Предполагается, что орбитальный период станет меньше, если планета переместится ближе к звезде и станет "горячим Юпитером".

Данный газовый гигант вращается вокруг похожей на Солнце звезды. Ученые считают, что обнаруженная планета может не переместится ближе к звезде до того, как она расширится и превратится в конце своей жизни в красного гиганта. Это значит, что TIC 393818343 b, скорее всего в любом случае станет "горячим Юпитером" даже без миграции. Может быть планета и вовсе будет уничтожена умирающей звездой.

По словам ученых, изучение истории данной планеты позволит узнать больше о том, как развиваются гигантские миры. Также это позволит выяснить, формируются ли "горячие Юпитеры" очень близко к своим звездам или это происходит дальше, прежде чем планеты перемещаются ближе к звездам. Понимание природы всех видов Юпитеров может помочь понять историю Юпитера в нашей Солнечной системе.

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