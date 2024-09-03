Из Крыма начали бежать российские чиновники 3 3.09.2024, 14:02

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Боятся повторения Курской операции.

Смогут ли Вооруженные силы Украины

легко зайти в Крым, как они прорвались в Курскую область? Именно таким вопросом начали задаваться жители полуострова после успешного наступления украинских войск, начавшегося 6 августа.

Об этом заявили в Telegaram-канале «Атеш».

В партизанском движении отметили, что победы ВСУ заставили россиян в Крыму «упасть духом»: такого продвижения в Курской области никто не ожидал.

Теперь же оккупанты пытаются предсказать, куда именно Украина несет удар.

«Чиновники забирают свои семьи и переезжают обратно в Россию», — подчеркнул агент партизан, добавив, что россияне боятся украинского реванша.

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