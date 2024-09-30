Польская сеть магазинов Zabka планирует выйти на IPO
- 30.09.2024, 1:27
И привлечь $1,5 миллиарда.
Польская сеть магазинов шаговой доступности Zabka объявила о намерении провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже. Это IPO может стать крупнейшим в Польше за три года, пишет Bloomberg.
В сообщении компании сказано, что в рамках IPO Zabka предложат только существующие акции. Купить их смогут исключительно частные инвесторы в Польше и институциональные инвесторы «в определенных юрисдикциях».
Основной акционер Zabka — инвесткомпания CVC Capital Partners, которая купила сеть магазинов в 2017 году. За счет IPO компания CVC сможет частично выйти из своих инвестиций, а также предоставить Zabka доступ к рынкам капитала.
По оценке Bloomberg, IPO Zabka может привлечь от $1 млрд до $1,5 млрд. При этом капитализация ретейлера способна достигнуть $7,5−8 млрд.
Крупнейшими IPO на Варшавской бирже считаются размещения оператора электронной коммерции Allegro.eu, который в 2020 году привлек $2,8 млрд, а также ретейлера Pepco Group, привлекшего $1,1 млрд в 2021-м.