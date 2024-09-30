Литва передала в МУС документы о преступлениях режима Лукашенко 6 30.09.2024, 14:43

3,838

Началось расследование.

Международный уголовный суд (МУС) принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута, сообщает «Новая Газета. Балтия».

Пакет документов был юридически оформлен и доставлен в Гаагу. МУС принял его для рассмотрения и начнет предварительное расследование, которое займет минимум нескольких месяцев, но может быть завершено и до конца 2024 года.

Долгое время именно Литва занималась сбором доказательств о том, что в Беларуси после президентских выборов в 2020-м властями совершались многочисленные преступления против человечности. В частности, она взялась за расследование первого уголовного дела по пыткам.

Сейчас речь идет о тысячах фактов. Только политзаключенными были признаны 3,5 тысячи человек (некоторые, отсидев срок, уже вышли на свободу). А несколько человек, осужденных по политическим статьям, скончались в местах несвободы — их дела не расследованы должным образом, заявляют правозащитники.

Одним из важных аспектов, который будет рассмотрен и который дал основания начать процесс, — это выдавливание белорусов под страхом незаконного уголовного преследования за пределы страны. По разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек вынужденно покинули РБ после событий 2020 года.

Почему кейс был сформирован только сейчас? Юристы на конференции, которая проводилась в Вильнюсе, высказывали такую мысль: с одной стороны, есть очевидные сложности процессуального характера — как допросить обвиняемых и свидетелей, собрать доказательства, предъявить обвинение? Даже если заочно осудить, то что с того? С другой — не хватает политической воли.

Процесс все-таки сдвинулся с места благодаря литовскому правительству. Насколько серьезным был подход, говорит тот факт, что юридическим оформлением документов занималась солидная лондонская компания, связанная с Дорджом Клуни (актер активно участвует в движении по привлечению внимания мирового сообщества к массовым преступлениям).

— Для народа не может быть ничего более разрушительного, чем быть избитыми представителями правоохранительных органов за стремление к свободе, справедливости и демократическому будущему, и в результате оказаться под властью жестокой диктатуры, — заявляла в начале сентября на конференции в Вильнюсе министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска. — Это попытка стереть историю и самобытность нации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com