Воссоздано лицо фараона, переписавшего историю Древнего Египта 30.09.2024, 17:57

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У правителя были курчавые волосы и приятное лицо.

Специалисты по графике воссоздали лицо фараона Аменхотепа I, переписавшего историю Древнего Египта.

Аменхотеп I, второй правитель XVIII династии Египта, умер 3500 лет назад. Его тело хорошо сохранилось благодаря мумификации. Он стал первым фараоном, похороненным в Долине царей — месте упокоения почти всех фараонов XVIII, XIX и XX династий. После смерти Аменхотепу поклонялись как богу — прежде всего потому, что во время своего правления он привел Египет к эпохе мира и процветания.

Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораес реконструировал облик Аменхотепа в цифровом формате. Он создал изображения фараона путем смешивания лиц, нарисованных различными методами. Один из методов — распределение маркеров толщины мягких тканей по черепу фараона согласно данным компьютерной томографии, полученным от живых людей. Другой метод — анатомическая деформация, при которой цифровое изображение головы человека корректировалось до тех пор, пока череп не совпадал с черепом фараона. Томограмму Аменхотепа египтологи сделали еще в 2021 году, пишет Daily Mail.

Возраст фараона в момент смерти оценивается примерно в 35 лет. На его теле имеется несколько посмертных повреждений, возможно, нанесенных грабителями гробниц или бальзамировщиками. Рост Аменхотепа составлял около 168 см, и у него были курчавые волосы. На реконструкции у фараона прямой нос, треугольный подбородок и маленькая голова яйцевидной формы.

Правление Аменхотепа I продолжило традиции его отца Ахмоса I, изгнавшего гиксосов. Аменхотеп успешно воссоединил Египет, сделав «Новое царство» процветающим и безопасным, Аменхотеп I также руководил строительством религиозных сооружений и успешными военными кампаниями против народов Ливии и северного Судана.

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