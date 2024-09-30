закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Риме белорус украл автомобиль офицера, который его выпустил из тюрьмы

  • 30.09.2024, 19:29
В Риме белорус украл автомобиль офицера, который его выпустил из тюрьмы

Не захотел идти пешком после освобождения.

В Риме белорус украл автомобиль офицера, который выпустил его из тюрьмы. Об этом необычном случае сообщает итальянская полиция.

44-летний белорус был освобожден из тюрьмы «Ребибия» вечером. Видимо, идти пешком он не захотел и украл припаркованный автомобиль Ford одного из сотрудников тюрьмы. Момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения, уже ночью мужчину начали искать. Вскоре его задержали.

Во время допроса белорус категорически отрицал какую-либо причастность к краже автомобиля, несмотря на неопровержимые доказательства. Легковушку, кстати, найти так и не удалось. А его похитителя ждет новый срок заключения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников