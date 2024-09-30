В Риме белорус украл автомобиль офицера, который его выпустил из тюрьмы 30.09.2024, 19:29

Не захотел идти пешком после освобождения.

В Риме белорус украл автомобиль офицера, который выпустил его из тюрьмы. Об этом необычном случае сообщает итальянская полиция.

44-летний белорус был освобожден из тюрьмы «Ребибия» вечером. Видимо, идти пешком он не захотел и украл припаркованный автомобиль Ford одного из сотрудников тюрьмы. Момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения, уже ночью мужчину начали искать. Вскоре его задержали.

Во время допроса белорус категорически отрицал какую-либо причастность к краже автомобиля, несмотря на неопровержимые доказательства. Легковушку, кстати, найти так и не удалось. А его похитителя ждет новый срок заключения.

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