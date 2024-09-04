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Во Львове в результате российского удара погибла мать с тремя дочерьми

  • 4.09.2024, 12:32
  • 1,204
Во Львове в результате российского удара погибла мать с тремя дочерьми

Живым остался только отец.

Российские оккупанты во время массированной атаки в среду, 4 сентября, убили во Львове почти всю семью Базилевич — мать и трех дочерей, сообщил мэр украинского города Андрей Садовый.

Он опубликовал фотографию семьи, живым остался только отец Ярослав. Его жена Евгения и дочери Ярина, Дарья и Эмилия погибли в собственном доме.

21-летняя Ярина Базилевич, по словам Садового, работала в офисе «Львов — молодежная столица Европы 2025».

«В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее», — написал Садовый.

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