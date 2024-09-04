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Bloomberg рассказало, чем займется Кулеба после отставки с поста главы МИД Украины

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  • 4.09.2024, 13:54
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Bloomberg рассказало, чем займется Кулеба после отставки с поста главы МИД Украины
Дмитрий Кулеба

И кто его заменит.

Украинский дипломат Андрей Сибига заменит Дмитрия Кулебу на посту министра иностранных дел Украины после кадровых изменений в правительстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с мнением президента Украины Владимира Зеленского относительно этих кадровых решений.

«Кулеба, который подал в отставку в среду, теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку охваченная войной страна стремится присоединиться к блоку», - сказал собеседник, пожелавший остаться анонимным, поскольку информация не является публичной.

Сибига, который сейчас является первым заместителем Кулебы в МИД, имеет репутацию умелого дипломата. Он работал послом Украины в Турции и заместителем руководителя аппарата Зеленского до прихода в министерство в этом году.

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