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CNN: Харрис и Трамп оказались в центре сложной избирательной ситуации

  • 4.09.2024, 16:35
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CNN: Харрис и Трамп оказались в центре сложной избирательной ситуации

Два штата окажутся критически важными для любого из кандидатов.

Согласно последнему опросу CNN, вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп оказались в центре сложной избирательной ситуации за два месяца до президентских выборов в США.

В трех ключевых штатах, где результаты могут колебаться — Джорджии, Неваде и Пенсильвании — пока нет явного лидера. Именно здесь, как предполагается, будет решена судьба будущего президента.

Сегодняшние опросы показывают, что Харрис немного опережает Трампа на один процентный пункт среди вероятных избирателей в Джорджии (48% против 47%) и в Неваде (48% против 47%). В Пенсильвании оба кандидата имеют равные шансы, набирая по 47%.

Однако, преимущество Харрис в Джорджии и Неваде статистически незначимо, так как погрешность в каждом из этих штатов достигает 4,9 процентных пункта.

В то же время, опросы показывают, что Харрис лидирует в Висконсине на шесть пунктов (50% против 44%) и в Мичигане на пять пунктов (48% против 43%), тогда как Трамп опережает Харрис на пять пунктов в Аризоне (49% против 44%).

Нынешний президент США Джо Байден одержал победу во всех шести штатах в 2020 году, но в текущем избирательном цикле Джорджия и Пенсильвания станут критически важными для обоих кандидатов.

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