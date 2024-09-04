СМИ: Ракета, убившая семью во Львове, летела через Беларусь

СМИ: Ракета, убившая семью во Львове, летела через Беларусь14
- 4.09.2024, 17:15
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Над территорией Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области.
По сведениям украинского мониторингового проекта War monitor, российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» сегодня утром пролетела примерно 100 километров над территорией Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области.
Согласно схеме (зеленая траектория), ракета в 5:47 ударила по Львову. Там в жилом доме погибла мать с тремя дочерьми, об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
В результате сегодняшней российской атаки на Львов погибли 7 человек (из них трое детей), ранены 23 человека (в том числе 5 детей).