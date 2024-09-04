В Беларуси впервые в истории задержали «японского шпиона» 4 4.09.2024, 20:01

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В чем его обвиняют.

В Беларуси якобы пресечена деятельность японских спецслужб, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

Силовики задержали якобы агента, имевшего, как утверждают пропагандисты, «самые обширные интересы», начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры».

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