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В Беларуси впервые в истории задержали «японского шпиона»

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  • 4.09.2024, 20:01
  • 1,844
В Беларуси впервые в истории задержали «японского шпиона»

В чем его обвиняют.

В Беларуси якобы пресечена деятельность японских спецслужб, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

Силовики задержали якобы агента, имевшего, как утверждают пропагандисты, «самые обширные интересы», начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры».

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