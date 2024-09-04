Лукашисты приняли за «японского шпиона» преподавателя Гомельского госуниверситета имени Скорины 4 4.09.2024, 22:32

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Наканиси Масатоси

Наканиси Масатоси преподавал японский язык.

Спецслужбы Беларуси задержали гражданина Японии, который якобы занимался разведывательной деятельностью на территории страны.

Белорусские пропагандисты утверждают, что японец имел «большие интересы» в стране. Он якобы собирал информацию о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации инициативы Один пояс — один путь, а также ситуации на украинско-белорусской границе.

Задержанный японец Наканиси Масатоси преподавал японский язык в Гомеле.

Интервью с японцем обнаружили на сайте Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. На сайте вуза он представлен как преподаватель японского языка Института дополнительного образования.

В интервью 2021 года Масатоси говорил, что у него есть жена, которая родом из Гомеля — они отпраздновали свадьбу в 2018 году в Беларуси.

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