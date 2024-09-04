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Лукашисты приняли за «японского шпиона» преподавателя Гомельского госуниверситета имени Скорины

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  • 4.09.2024, 22:32
  • 1,836
Лукашисты приняли за «японского шпиона» преподавателя Гомельского госуниверситета имени Скорины
Наканиси Масатоси

Наканиси Масатоси преподавал японский язык.

Спецслужбы Беларуси задержали гражданина Японии, который якобы занимался разведывательной деятельностью на территории страны.

Белорусские пропагандисты утверждают, что японец имел «большие интересы» в стране. Он якобы собирал информацию о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации инициативы Один пояс — один путь, а также ситуации на украинско-белорусской границе.

Задержанный японец Наканиси Масатоси преподавал японский язык в Гомеле.

Интервью с японцем обнаружили на сайте Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. На сайте вуза он представлен как преподаватель японского языка Института дополнительного образования.

В интервью 2021 года Масатоси говорил, что у него есть жена, которая родом из Гомеля — они отпраздновали свадьбу в 2018 году в Беларуси.

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