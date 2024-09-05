СМИ: Ким Чен Ын казнил 30 чиновников из-за наводнения в КНДР 5.09.2024, 5:13

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Ким Чен Ын

Диктатор Северной Кореи в конце июля заявлял, что строго накажет тех, кто «пренебрег своим долгом».

Власти Северной Кореи казнили несколько десятков высокопоставленных чиновников после масштабного наводнения в конце июля, унесшего тысячи жизней на севере страны, сообщает южнокорейский канал TV Chosun со ссылкой на информированные источники.

По их данным, от 20 до 30 руководителей пострадавшего региона были расстреляны. Диктатор КНДР Ким Чен Ын на экстренном заседании в конце июля заявлял, что строго накажет тех, кто «пренебрег своим долгом» и позволил допустить такое количество жертв. Государственные СМИ Северной Кореи распространяли фотографии диктатора, наблюдающего за спасательными работами после катастрофы, но не сообщали о каких-либо погибших.

По информации TV Chosun, ущерб от наводнения был более масштабным на севере провинции Чагандо, которая граничит с Китаем. Ливни повредили более 4 тыс. домов, затопили дороги и железнодорожные пути, а также уничтожили около 3,3 тыс. гектаров в городе Синыйджу, около 5 тыс. человек были спасены, писало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Южнокорейская Национальная разведывательная служба внимательно следит за ситуацией после получения разведданных, касающихся указанных событий, отметил представитель организации по телефону, не уточнив дополнительных деталей.

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