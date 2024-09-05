Белорусские военные выдали странное заявление по российским «шахедам» над Гомелем

Белорусские военные выдали странное заявление по российским «шахедам» над Гомелем15
- 5.09.2024, 9:58
- 8,706
Полковник Фролов не смог объяснить, чьи дроны падали над белорусским городом.
Минимум шесть российских «шахедов» залетели в Беларусь после атаки на Киев.
В Гомеле прогремели минимум два взрыва после того, как дроны были сбиты силами ПВО.
Белорусские военные выдали странное заявление, в котором не смогли объяснить, чьи дроны падали над белорусским городом.
«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами.
Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены.
По данному факту проводится проверка», — заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов.