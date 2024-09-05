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На Донетчине группа российских военных сдалась в плен ВСУ

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  • 5.09.2024, 11:28
  • 4,944
На Донетчине группа российских военных сдалась в плен ВСУ
архивное фото

После атаки дрона.

В районе Курахово, в Донецкой области, шестеро оккупантов сдались в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как они выходят из укрытия с поднятыми руками и ложатся на землю лицом вниз. Перед этим их укрытие подверглось атаке дроном-камикадзе.

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