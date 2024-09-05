На Донетчине группа российских военных сдалась в плен ВСУ

В районе Курахово, в Донецкой области, шестеро оккупантов сдались в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как они выходят из укрытия с поднятыми руками и ложатся на землю лицом вниз. Перед этим их укрытие подверглось атаке дроном-камикадзе.
Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL97116022020000000216711123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях