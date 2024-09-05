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Назван самый лучший напиток для похудения

  • 5.09.2024, 11:40
  • 3,682
Назван самый лучший напиток для похудения

Он улучшает здоровье кожи и нормализует пищеварение.

Не секрет, что некоторые напитки помогают ускорить процесс похудения. Диетологи рекомендуют добавлять в воду, например, имбирь, корицу и лимон. Однако это не все «жирожигающие» ингредиенты.

Так, врач-диетолог из Индии Гаури Ананд считает, что самым лучшим напитком для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, является огуречно-мятная вода. Она не только поможет похудеть, но и улучшит здоровье кожи, наладит режим сна и бодрствования, а также нормализует пищеварение.

«Огурцы содержат ферменты, которые помогают расщеплять пищу, а мята успокаивает пищеварительную систему. Здоровая пищеварительная система важна для похудения», — сказала Гаури Ананд в беседе с изданием Health Shots.

Кроме того, добавила диетолог, мята способна подавлять аппетит. Это доказано многими научными исследованиями.

Приготовить такой напиток очень просто: нарежьте огурец ломтиками, добавьте к нему горсть свежей мяты и залейте одним литром воды.

«Огуречно-мятную воду можно пить каждый день. Этот полезный и освежающий напиток обеспечить гидратацию. Однако важно сохранять баланс и прислушиваться к своему организму», — заключила специалист. 

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