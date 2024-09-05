Наталья Радина о «шахедах» над Беларусью: Есть две версии 2 5.09.2024, 13:37

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Наталья Радина

Путин разрешил Лукашенко тренироваться на российских дронах?

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева. Одной из тем разговора стали российские «шахеды» над Беларусью. Почему они залетают в нашу страну? Наталья Радина озвучила две версии:

— Первая — хорошо работают украинские системы радиоэлектронной борьбы. Вторая (она появилась после того, как впервые «шахед» был сбит над белорусской территорией), что это согласованно с Россией и происходит боевая подготовка белорусских систем ПВО и ВВС. Якобы идет подготовка к эскалации российско-украинского конфликта.

В случае, если с территории Беларуси снова будет вторжение в Украину, ожидаются ответные удары украинскими БПЛА. Поэтому Беларусь отрабатывает такой сценарий на «шахедах».

Путин использует воздушное пространство Беларуси как свое собственное. Через Беларусь на украинские города летят ракеты. Последняя новость — российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» 4 сентября пролетела примерно 100 километров над территорией Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области.

Ракета в 5:47 ударила по Львову. Там в жилом доме погибла мать с тремя дочерьми.

Есть ли опасность нападения на Украину с территории Беларуси? Главный редактор сайта Charter97.org рассказала об учениях, которые вызывают беспокойство у многих экспертов:

— Осенью планируются учения Региональной группировки войск на территории Беларуси. Они будут проходить в рамках третьего этапа проверки тактического ядерного оружия. Запланировано перемещение на территорию Беларуси ракетных комплексов «Искандер», ЗРК С-400, танков и механизированных подразделений Вооруженных сил России. Белорусская железная дорога готовится принимать эшелоны с российской техникой и военнослужащими. Сколько их будет? По предварительной оценке — порядка трех-пяти батальонных тактических групп. Это пять-шесть тысяч человек. Если в 2022 году в Украину из Беларуси зашли 50 тысяч российских военнослужащих, то пять-шесть тысяч не будут представлять угрозу.

Однако, опять же, мы не можем сказать, сколько их войдет на самом деле и сколько их сегодня находится на территории Беларуси. Официально известно, что несколько тысяч российских военных есть на различных аэродромах, полигонах. Но мне, к примеру, источники сообщили, что в Барановичском районе видели российских военных, которые проживают в заброшенной школе, находящейся по соседству с одной из деревень. Их заметили местные жители в магазине. Они были вооружены и одеты в российскую военную форму. Возможно, они охраняют военный объект — под Барановичами в Ганцевичах находится российская радиолокационная станция. А, возможно, идет какое-то скрытое накопление сил.

С одной стороны— Лукашенко не заинтересован участвовать в войне, с другой — мы же прекрасно понимаем, что его никто спрашивать не будет.

Евгений Киселев попросил прокомментировать освобождение 30 белорусских политзаключенных, которое состоялось накануне разговора. Наталья Радина считает, что этот шаг никак нельзя назвать «либерализацией»:

— Действительно, Лукашенко в последнее время освободил порядка 30 политических заключенных. Но я должна сказать, что в белорусских тюрьмах сегодня находятся до десяти тысяч политических заключенных. Людей в тюрьмах сегодня гораздо больше, чем знают правозащитники и независимые журналисты, число узников совести — огромное.

Конечно, большое счастье, что часть политзаключенных вышла на свободу. Это либо люди, у которых заканчивается срок, а они были освобождены накануне, либо заключенные с тяжелыми заболеваниями, такими как рак четвертой степени, рак головного мозга, как у журналистки Ксении Луцкиной, просидевшей с этим диагнозом четыре года.

Людей выпускают на свободу, чтобы они не умирали в тюрьмах. Ведь в заключении умерло большое количество узников совести. Точное количество мы не можем назвать. Но известно о гибели шести-восьми политзаключенных. Поэтому заключенных освобождают, чтобы уменьшить количество громких случаев фактически убийств в тюрьмах.

Однако в заключении продолжают находиться люди с тяжелыми диагнозами. Репрессии в Беларуси продолжаются. Ежедневно арестовывают людей по политическим мотивам. Если число политзаключенных незначительно снижается, то на следующий день — значительно увеличивается.

Белорусская журналистка считает, что одной из целью освобождения политзаключенных может быть попытка режима Лукашенко снять санкции с «Беларуськалия»:

— Санкции на калий — очень ощутимое ограничение для белорусского режима. Во-первых, эти санкции были введены за участие Лукашенко в войне, из которой он не выходит. Во-вторых, эти санкции очень важны, их ни в коем случае нельзя снимать. Эти ограничения работают.

Если вы помните, генеральный секретарь ООН говорил, что после запрета на белорусский калий начнется голод в Африке. Никакого голода не произошло. Белорусский режим был вынужден переориентировать свои рынки. Были потеряны рынки в Европе и Украине, калий начали продавать по бросовым ценам — 150-300 долларов за тонну. Из-за этого демпинга власти были вынуждены увеличить объем продаваемого калия, что обрушило цены. Санкции против режима Лукашенко помогли сельскому хозяйству во всем мире, ни к какому голоду не привели, цены на продовольствие также не выросли.

Наталья Радина выступает за еще большее давление на белорусский режим:

— Если мы хотим освободить политических заключенных и прекратить репрессии — нужно выставить жесткий ультиматум. И таким ультиматумом может быть запрет на транзит через территорию Беларуси. Санкции на нефтепродукты ввели, санкции на калийные удобрения ввели. Это главные статьи белорусского экспорта. Да, они обходятся режимом, но он несет потери. Даже когда товары идут по фальшивым документам, даже когда белорусские калийные удобрения идут под видом российских, мы эти схемы знаем. Но режим существенно потерял в результате этих санкций. Ультиматумом, который заставит освободить белорусских политзаключенных, может быть именно остановка транзита товаров через территорию Беларуси.

Евгений Киселев задал вопрос о том, как будет разрушен режим Лукашенко. Наталья Радина считает, что главный удар по нему будет нанесен войной:

— Каким образом? Если Лукашенко ввяжется в войну, а с территории Беларуси будет нападение на Украину — будь то российские войска войдут, будь то российские совместно с белорусскими — это приведет к дестабилизации и коллапсу этого режима.

Сразу же Украина нанесет удар по военным объектам в Беларуси. Это не только радиолокационная станция, но и узел связи ВМФ, который находится в Вилейке, белорусские НПЗ, аэродромы, с которых будут взлетать российские самолеты, железнодорожные узлы, куда будут прибывать эшелоны с российскими военными. Если же Лукашенко каким-то образом проманеврирует, не ввяжется в войну, будет происходить неизбежный процесс ослабления России в результате войны. Будет падать поддержка режима Лукашенко со стороны РФ. Мы прекрасно понимаем, что этот товарищ удерживается у власти исключительно за российские деньги, дотации, на дешевой нефти и газе. И это также будет приводить к разрушению режима.

Тут ни в коем случае нельзя позволять Лукашенко качаться на его любимых качелях между Западом и Россией, усиливать против него санкции, не снимать их, пока не будут освобождены все политзаключенные — тысячи человек, которые сидят в белорусских тюрьмах. Нельзя снимать санкции, пока Лукашенко не выйдет из преступной войны против Украины.

В Беларуси может произойти все что угодно. Начиная от номенклатурного переворота, который начнется, если Лукашенко к этому времени еще будет жив, заканчивая выходом людей на улицы. Режим будет разрушаться. Удержать власть людям, которые попытаются перехватить ее после падения Лукашенко и удерживать ее диктаторским путем, не удастся. Они не смогут выжить. Придется идти на сотрудничество с Западом. Белорусы, безусловно, в этой ситуации воспрянут и воспользуются тем шансом, который возникнет.

Могут и какие-то белорусские подразделения пойти на Минск, включая полк Калиновского. Возможно, это будут украинские подразделения. После вторжения ВСУ в Курскую область мы понимаем, что возможны разные сценарии, о которых мы узнаем постфактум. ВСУ умеют делать неожиданные шаги, этого и боится Лукашенко.

Думаю, что учения Региональной группы войск могут быть связаны с Курской операцией и страхом Лукашенко, что это может повториться на белорусском направлении. Кстати, в Минске очень боятся участившихся рейдов украинских ДРГ в Брянскую область, которая граничит с Гомельской областью Беларуси. Это еще один страшный сон Лукашенко.

Белорусская журналистка рассказала об огромных проблемах в белорусской экономике, в частности — остром дефиците кадров:

— Во всей экономике не хватает рабочих рук: в промышленности, здравоохранении, медицине, сельском хозяйстве, образовании. Это подтвердил и сам Лукашенко, предложив прикреплять к предприятиям студентов третих-четвертых курсов.

Узнала парадоксальную новость, которая меня порадовала, что дефицит кадров есть и в КГБ. А в одном из управлений он достигает 40%. Старые уходят на пенсию, а молодые не хотят работать в КГБ. Идет утечка мозгов, молодежь уезжает, поступает в европейские вузы. После 2020 года уехало от 500 до 700 тысяч человек.

Капитал также бежит из Беларуси. Очень много бизнеса релоцировалось из страны. Включая крупные компании, в том числе — и IT. Они уехали в страны Европы, произошла потеря в уплатах налогов.

Стал ли Запад меньше обращать внимания на Беларусь? Наталья Радина согласна с этим утверждением:

— На фоне войны в Украине, наверное, наши страдания западным политикам кажутся незначительными. Хотя, считаю, страдания нельзя сравнивать. Люди проходят в Беларуси через пытки, многие умирают. На это нельзя закрывать глаза. Это, конечно, наша задача — белорусских журналистов, правозащитников и оппозиции, постоянно говорить и напоминать о политзаключенных. Их можно спасти, усиливая давление на режим Лукашенко. Нет других возможностей — нельзя выйти на улицы, штурмовать тюрьмы, освобождая этих людей. Только санкционное давление.

Станет ли освобождение Беларуси триггером для смены режима Путина? Наталья Радина рассказала, кто впервые озвучил эту мысль:

— Когда-то я услышала эту фразу на конференции GLOBSEC в Словакии, где познакомилась с известным американским аналитиком Збигневом Бжезинским. Я услышала от него эту фразу и приводила ее на сайте Charter97.org. Бжезинский сказал, что освобождение Беларуси приведет к падению диктатуры в России. Для россиян это будет пример, что если в Беларуси сменился режим и страна движется в Европу, нужно и россиянам жить более цивилизованно.

Мы видели взаимосвязь, что если идут протесты в Минске, то это влияет на протестную активность в России, в обратную сторону это также работало. Опять же, Минск для Путина долгое время был лабораторией, где он проверял различные методы давления на оппозицию. Может, это действует и в обратную сторону — если будет свободна Беларусь, это окажет влияние на настроения в самой России. Безусловно, освобождение Беларуси лишит Путина выгодного плацдарма, с которого он сегодня угрожает Украине, Польше, Литве и Латвии.

Нужно понимать, что Беларусь — независимое государство, во-вторых — ключевое. Беларусь в составе Евросоюза и НАТО — гарантия безопасной и свободной Европы. Европе нельзя отдавать Беларусь России.

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