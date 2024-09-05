В Доминикане задержали второй самолет диктатора Венесуэлы Мадуро 5.09.2024, 18:57

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В рамках санкций США.

В Доминиканской республике задержан второй самолет диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Воздушное судно Dassault Falcon 2000 находится в аэропорту Игуэро (Др. Хоакин Балагер), сообщает издание Diario Libre.

По данным базы Jetphotos, самолет Мадуро совершил лишь один рейс в сентябре 2019 года. Тогда воздушное судно летало на Мальту, которая в те времена была союзником Венесуэлы. Больше никаких записей об этом самолете с регистрационным номером YV-3360 в платформах отслеживания рейсов не появлялось.

В минувший понедельник CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщал, что власти Соединенных Штатов конфисковали в том же аэропорту другой самолет Мадуро, так как его покупка нарушила американские санкции.

В изъятии самолет Dassault Falcon 900 стоимостью примерно 13 миллионов долларов участвовали несколько американских федеральных агентств, включая следственное управление Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности, а также Министерство юстиции. По словам одного из собеседников CNN, власти Соединенных Штатов тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая уведомила Венесуэлу о конфискации воздушного судна.

Официальные американские лица описали изъятый самолет как венесуэльский эквивалент Air Force One («борт номер один»), на котором Мадуро передвигался по всему миру во время государственных визитов.

Венесуэла считается одной из самых коррумпированных стран. По мнению Вашингтона, ряд венесуэльских военных и политиков причастны в том числе к торговле наркотиками и нелегальной разработке месторождений полезных ископаемых.

В 2020 году в контрабанде наркотиков США обвинили Николаса Мадуро, также президенту были предъявлены обвинения в отмывании денег. Под подозрения попали и другие высокопоставленные венесуэльские чиновники, в числе которых председатель верховного суда и министр обороны. Против них в Соединенных Штатах были открыты уголовные дела. Американские спецслужбы объявили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

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