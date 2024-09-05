Минобороны Беларуси закупает китайские дроны 5.09.2024, 19:14

На 631 тысячу белорусских рублей.

Минобороны опубликовало тендер на покупку девяти беспилотных летательных аппаратов китайской компании Autel. Начальная стоимость закупки оценена в 631 тысячу белорусских рублей.

В рамках закупки «Тактический беспилотный авиационный комплекс ближнего действия или аналог» предполагается приобрести три модели дронов. В том числе четыре экземпляра EVO MAX 4N Standard Bundle и столько же EVO MAX 4 Т, а также один Dragonfish Standard.

Окончание тендера намечено на 19 сентября.

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