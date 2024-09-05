Украинские нацгвардейцы угнали у оккупантов исправный танк Т-72

Украинские нацгвардейцы угнали у оккупантов исправный танк Т-723
- 5.09.2024, 20:01
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Видео.
Бойцы 15-й бригады НГУ «Кара-Даг» украли российский танк на покровском направлении и уничтожили экипаж вражеской бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты оставили бронемашину, чтобы заблокировать проезд под железнодорожным мостом. Видеозапись трофеизации танка и ликвидации захватчиков-танкистов опубликована в соцсетях.
«После передислокации из Запорожской области на Покровское направление воины 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Нацгвардии снова провернули свой коронный трюк. Наши бойцы в шикарном стиле похитили под Селидово российский танк Т-72 - на ходу и в очень неплохом состоянии. Танк был оставлен противником под мостом, чтобы перекрыть дорогу, а его экипаж «размотан» украинскими операторами дронов», - отмечает в комментарии автор публикации.
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