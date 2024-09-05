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Украинские нацгвардейцы угнали у оккупантов исправный танк Т-72

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  • 5.09.2024, 20:01
  • 1,396
Украинские нацгвардейцы угнали у оккупантов исправный танк Т-72

Видео.

Бойцы 15-й бригады НГУ «Кара-Даг» украли российский танк на покровском направлении и уничтожили экипаж вражеской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты оставили бронемашину, чтобы заблокировать проезд под железнодорожным мостом. Видеозапись трофеизации танка и ликвидации захватчиков-танкистов опубликована в соцсетях.

«После передислокации из Запорожской области на Покровское направление воины 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Нацгвардии снова провернули свой коронный трюк. Наши бойцы в шикарном стиле похитили под Селидово российский танк Т-72 - на ходу и в очень неплохом состоянии. Танк был оставлен противником под мостом, чтобы перекрыть дорогу, а его экипаж «размотан» украинскими операторами дронов», - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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