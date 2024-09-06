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Ученые развеяли миф о старении мозга

  • 6.09.2024, 9:05
Ученые развеяли миф о старении мозга

Этот орган умеет компенсировать ухудшение работы.

Пожилые люди запоминают музыку не хуже молодых, но некоторые части их мозга вынуждены работать усерднее, чтобы компенсировать ухудшение работы других. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Biology.

В эксперименте 76 добровольцев прошли сканирование мозга во время прослушивания композиций Иоганна Баха. Когда они прослушали мелодию во второй раз, у пожилых по сравнению с молодыми были активнее зоны мозга, отвечающие за органы чувств. Области, связанные с памятью, напротив, были менее активны. При этом в целом пожилые запоминали мелодию не хуже молодых.

«Это говорит о том, что сенсорные области мозга у пожилых работают усерднее, чтобы компенсировать уменьшенный ответ от областей, обычно вовлеченных в формирование памяти», — объяснили ученые.

Исследование подчеркивает, что старение — это не просто ухудшение работы мозга. Орган может адаптироваться к снижению эффективности одних зон, заставив усерднее работать другие.

В долгосрочной перспективе работа поможет лучше понять изменения при деменции. Ученые планируют включить людей с легкими нарушениями памяти в новый этап исследования.

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