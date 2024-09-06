Глава Пентагона назвал цифру потерь РФ в Украине 11 6.09.2024, 13:12

10,862

Ллойд Остин

Фото: AFP

Она поражает.

Продолжается война в Украине, и Россия несет огромные потери из-за имперских фантазий диктатора Владимира Путина.

За все время полномасштабного вторжения России в Украину убито или ранено около 350 тысяч российских солдат. Как передает корреспондент unian.net, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-24»), которое проходит на авиабазе в Германии.

Министр обороны США заверил, что «коалиция из около 50 стран доброй воли остается объединенной и твердой в поддержку Украины».

«И сегодня мы будем прилагать даже еще больше усилий, чтобы увеличить нашу поддержку для Украины», - сказал Остин.

Он добавил, что сегодня встреча в формате «Рамштайн» происходит в динамичный момент. «Украина продолжает перехватывать инициативу на поле боя. Украинские войска сейчас проводят операцию в российской Курской области. Армия агрессии Кремля сейчас находится в обороне на собственной территории. Но мы знаем, что злоба Путина глубоко простирается. Москва продолжает свое наступление на востоке Украины, и особенно вокруг Покровска. Путин передислоцирует свои войска в Курскую область. Кремль продолжает бомбить украинские города и делать мишенью украинское гражданское население. Это возмущает», - отметил Остин.

При этом, как добавил министр обороны США, «Россия несет огромные потери из-за имперских фантазий Владимира Путина». В частности, по его данным, более 350 тысяч российских военных были убиты и ранены с того момента, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. С 24 февраля 2022 года украинские Вооруженные силы Украины потопили, уничтожили или повредили 32 российских корабля. Украинцы заставили россиян вывести все важнейшие корабли из Крыма. Чиновник сказал, что украинцы также уничтожили 97 российских боевых самолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com