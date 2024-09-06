Наталья Радина: Санкции против режима Лукашенко обрушили мировые цены на калий 6.09.2024, 16:10

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Это помогло сельскому хозяйству во всем мире.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что одной из целью освобождения политзаключенных может быть попытка режима Лукашенко снять санкции с «Беларуськалия»:

— Санкции на калий — очень ощутимое ограничение для белорусского режима. Во-первых, эти санкции были введены за участие Лукашенко в войне, из которой он не выходит. Во-вторых, эти санкции очень важны, их ни в коем случае нельзя снимать. Эти ограничения работают.

Если вы помните, генеральный секретарь ООН говорил, что после запрета на белорусский калий начнется голод в Африке. Никакого голода не произошло. Белорусский режим был вынужден переориентировать свои рынки. Были потеряны рынки в Европе и Украине, калий начали продавать по бросовым ценам — 150-300 долларов за тонну. Из-за этого демпинга власти были вынуждены увеличить объем продаваемого калия, что обрушило цены. Санкции против режима Лукашенко помогли сельскому хозяйству во всем мире, ни к какому голоду не привели, цены на продовольствие также не выросли.

Наталья Радина выступает за еще большее давление на белорусский режим:

— Если мы хотим освободить политических заключенных и прекратить репрессии — нужно выставить жесткий ультиматум. И таким ультиматумом может быть запрет на транзит через территорию Беларуси. Санкции на нефтепродукты ввели, санкции на калийные удобрения ввели. Это главные статьи белорусского экспорта. Да, они обходятся режимом, но он несет потери. Даже когда товары идут по фальшивым документам, даже когда белорусские калийные удобрения идут под видом российских, мы эти схемы знаем. Но режим существенно потерял в результате этих санкций. Ультиматумом, который заставит освободить белорусских политзаключенных, может быть именно остановка транзита товаров через территорию Беларуси.

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