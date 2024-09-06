Крупнейшие китайские госбанки начали резко сокращать бизнес в России 2 6.09.2024, 20:13

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Нарастают проблемы с платежами.

Государственные банки Китая резко сокращают бизнес в России по мере того, как нарастают проблемы с платежами, они охватили уже около 80% двусторонней торговли.

Активы российской «дочки» Bank of China — четвертого в перечне крупнейших банков КНР — во втором квартале 2024 года сократились на 37%, до 355,9 млрд рублей, сообщает FrankRG со ссылкой на банковскую статистику ЦБ.

АйСиБиСи банк — дочерняя структура самого крупного китайского банка ICBC Bank, который работает на российском рынке с 2007 года, — сократил активы на 27%, до 462,4 млрд рублей.

Оба банка, которые специализируются на расчетах между российскими и китайскими компаниями, стремительно расширяли российский бизнес после начала войны: их активы росли каждый квартал с 2022 года и за это время увеличились на 246% и 555% соответственно.

Первое существенное сокращение активов китайских банков России с начала вторжения в Украину связано с платежными трудностями, указывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Сокращение объема и снижение скорости расчетов, обусловленные опасениями вторичных санкций и усложнением комплаенса на китайской стороне, закономерно влекут сокращение остатков банков на корсчетах в китайских головных организациях и временно свободных средств на счетах клиентов, против чего также сворачиваются наиболее ликвидные активы», — объясняет Беликов.

Ужесточение политики китайских банков ведет к сложностям в торговле и приводит к дефициту юаневой ликвидности в России, продолжает Беликов: «Средства, переводимые на счета в китайских банках, зачислялись в основном в юанях, в которые они могли быть в процессе конвертированы из рублей».

Проблемы с китайскими банками у российских компаний возникли зимой — вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия американского Минфина, предоставив ему право вводить санкции против любой кредитной организации в мире, поддерживающей российский ВПК.

В феврале прием платежей из России ограничили ICBC, China Construction Bank и Bank of China, а к апрелю к ним присоединились China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Визит в Пекин президента РФ Владимира Путина, на который возлагали надежды банкиры и бизнес, оказался безрезультатным.

Более того, платежные проблемы усугубились и, по словам источников «Коммерсанта», к июлю затронули уже 80% двусторонних операций. Август принес новую волну сложностей: объем зависших транзакций достиг десятков миллиардов юаней, а импортерам пришлось задумываться о бартерной торговле и вывозить из России золотые слитки, чтобы расплатиться с китайскими контрагентами.

Системного, магистрального решения проблемы «нет» и, вероятно, «не будет», жаловался на Восточном экономическом форуме предправления МСП-банка Иван Подберезняк. Любой способ обхода, скорее всего, окажется временным, объяснял проблему банкир: «Мы сделаем инфраструктурное решение — его могут закрыть через какое-то время, сделаем другое — тоже закроют».

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