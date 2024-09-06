Германия отправила в Беларусь нового временного поверенного 6.09.2024, 20:55

Андреа Викторин

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее Андреа Викторин дважды бывала в Минске на официальных должностях.

В Беларусь приехала новый временный поверенный в делах Германии Андреа Викторин. Об этом сообщается в Facebook посольства.

«Мы рады наконец-то представить вам нашу новую главу посольства. Для нее как опытного дипломата Беларусь — известная страна. Она уже дважды побывала в Минске на официальных должностях: как глава делегации ЕС с 2015 по 2019 год и как постоянный представитель посольства Германии с 2000 по 2003 год», — говорится в сообщении.

Андреа Викторин ранее была послом в Латвии и Нидерландах, а до недавнего времени — главой делегации ЕС в Армении, где до этого также работала послом.

«Андреа Викторин начала свою карьеру на дипломатической службе во время падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Ранее она изучала историю и немецкий язык на педагогическом факультете в Бонне. Как историку ей важно признавать историческую ответственность немцев перед беларусским народом и выступать за примирение и понимание. Мы рады отметить, что в лице госпожи Викторин получили опытного дипломата и руководителя, очень любящего Беларусь и ее народ», — отметили в посольстве.

Напомним, в конце июня 2023 года стало известно, что посол Германии Манфред Хутерер и посол Венгрии Жолт Чутора покидают Беларусь.

Новость о завершении миссии предыдущего временного поверенного в делах Германии Михаэля Новака появилась в соцсетях посольства 10 июля. На этой должности он проработал меньше года.

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