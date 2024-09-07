Суд перенес дату приговора Трампу 7.09.2024, 1:00

Дональд Трамп

Его вынесут уже после выборов.

Судья в Нью-Йорке в пятницу перенес дату оглашения приговора бывшему президенту США Дональду Трампу по уголовному делу с 18 сентября на 26 ноября. Таким образом, приговор будет вынесен уже после президентских выборов, на которых Трамп вновь баллотируется от Республиканской партии.

С просьбой о переносе обратились адвокаты Трампа, указывая на то, что вынесение приговора в сентябре может оказать влияние на предвыборную кампанию. Судья Хуан Мерчан в обосновании своего решения написал, что суд беспристрастен и аполитичен, и поэтому должен избежать любого намека на то, что его решение может повлиять на предвыборную кампанию.

Приговор должен быть обвинительным, поскольку присяжные вынесли вердикт «виновен». Речь идет о деле о выплате порнозвезде Сторми Дэниелс денег за молчание о предполагаемой сексуальной связи с Трампом. Присяжные сочли доказанным, что Трамп нарушил закон, выплатив эти деньги из средств своего избирательного фонда и скрыв это, проведя по документам как оплату услуг юриста. Трамп вину отрицает и уже заявил, что в любом случае подаст апелляцию. Теоретически ему грозит реальный тюремный срок, но, вероятнее всего, приговор может быть условным или же быть в виде штрафа.

Оглашение приговора переносится уже во второй раз, в первый раз его отложили в связи с вердиктом Верховного суда об иммунитете для президентов от уголовного преследования, если оно связано с их официальными действиями на посту президента. Выплата Дэниелс, однако, имела место до того, как Трамп стал президентом, поэтому решение Верховного суда вряд ли скажется на приговоре. Тем не менее, судье понадобилось время, чтобы изучить его.

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