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Лукашенко унижается перед президентом Бразилии

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  • 7.09.2024, 10:10
  • 4,066
Лукашенко унижается перед президентом Бразилии

И хочет встретиться в Казани.

Год назад Лукашенко на встрече с послом Бразилии Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом попросил того передать Лулу да Сильве его приглашение посетить Беларусь.

В Минск он не приехал.

Сегодня же, 7 сентября, Лукашенко поздравил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником — 202-й годовщиной провозглашения независимости.

Он также отметил большую важность формата БРИКС «для обеспечения ответственного и конструктивного мирового партнерства» и выразил надежду встретиться с бразильским лидером на полях Саммита руководителей БРИКС

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