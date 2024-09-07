Лукашенко унижается перед президентом Бразилии

Лукашенко унижается перед президентом Бразилии4
- 7.09.2024, 10:10
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И хочет встретиться в Казани.
Год назад Лукашенко на встрече с послом Бразилии Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом попросил того передать Лулу да Сильве его приглашение посетить Беларусь.
В Минск он не приехал.
Сегодня же, 7 сентября, Лукашенко поздравил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником — 202-й годовщиной провозглашения независимости.
Он также отметил большую важность формата БРИКС «для обеспечения ответственного и конструктивного мирового партнерства» и выразил надежду встретиться с бразильским лидером на полях Саммита руководителей БРИКС