Лукашенко унижается перед президентом Бразилии 4 7.09.2024, 10:10

4,066

И хочет встретиться в Казани.

Год назад Лукашенко на встрече с послом Бразилии Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом попросил того передать Лулу да Сильве его приглашение посетить Беларусь.

В Минск он не приехал.

Сегодня же, 7 сентября, Лукашенко поздравил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником — 202-й годовщиной провозглашения независимости.

Он также отметил большую важность формата БРИКС «для обеспечения ответственного и конструктивного мирового партнерства» и выразил надежду встретиться с бразильским лидером на полях Саммита руководителей БРИКС

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com