Z-каналы: В Курской области россияне попали в окружение 1 7.09.2024, 10:26

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Возможно, в Глушковском районе.

В ночь на 7 сентября Z-каналы начали бить тревогу из-за ситуации в Курской области РФ. Telegram-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с ВС РФ, написал о продвижении ВСУ и окружении российских сил.

Украинская сторона пока хранит молчание, пишет «Диалог».

«Хреновые новости поступают из Курского фронта… Противник продолжает расширять свою зону контроля в Курской области. Некоторые наши подразделения взяты в окружение», — написал Z-канал.

Уже утром он уточнил, что российским войскам пришлось «немного отойти» на этом участке фронта. Где конкретно ВСУ продвинулись в Курской области, на данный момент неизвестно.

По последним данным, Силы обороны контролируют около 1,3 тыс. кв. км территорий РФ. Большие проблемы у ВС РФ в Глушковском районе на северном фланге. Там территории примерно в 700 кв. км оказались в оперативном окружении после уничтожения украинцами мостов через реку Сейм.

Несмотря на это, военное командование ВС РФ не дает приказ на вывод сил из «огневого мешка».

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