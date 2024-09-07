Финансовая разведка США поставит Минску ультиматум 2 Telegram-канал «Рефлексия и реакция»

7.09.2024, 11:36

11,070

И это лишь вопрос времени.

Новость последних дней: в России резко вырос спрос на юань. Вырос настолько, что даже официальный курс российского рубля ослаб. В чем же дело?

“Нехватка юаней присутствует на рынке больше года, она усугубилась после того, как НКЦ был включен в санкционный список, и китайские банки были вынуждены ограничить свои операции через биржевую площадку, напоминает гендиректор компании Sirius Capital Арарат Мкртчян. В результате импортеры были сильно ограничены в возможностях конвертации рублей в юани и дальнейшем переводе валюты за оплату товаров. Нехватка юаней отразилась и на рынке репо, в результате ставки приходилось повышать для того, чтобы привлечь юани».

Для тех, кто внимательно следит за применением финансовых санкций, такая ситуация - не новость. Вот уже продолжительное время РФ методично отрезается от возможностей платить. Сначала закрыли окно через Турцию, затем пошла очередь Индии и среднеазиатских стран, теперь дошла очередь до Китая. Вот как в профильных каналах описывают механизм действия на примере Кыргызстана:

«Прямо сейчас в Шератоне в Бишкеке (столица Кыргызстана) сидят сотрудники американского регулятора. Молодые ребята в майках с надписью «NASA». Иронично: типа высадка десанта на звездной миссии. Они изучают ситуацию на месте и ведут переговоры с банками и местным ЦБ.

С СБП в Кыргызстане работали 11 банков. За пару месяцев отключились 8 банков. Сейчас остались три: Айыл, Керемет, Компаньон. Они, вероятно, тоже отключатся. Потому, что когда банку дают выбор: либо мы вам свифт отключим, либо вы отключаетесь от СБП, выбор очевиден. «

Совершенно по-другому в этом контексте играет тема задержания Дурова. Павел искренне признается что по отдельным кейсам сотрудничал с различными спецслужбами и раньше. Но главной причиной, помимо стандартных обвинений, может быть интерес к фиатным шлюзам экосистемы TON. Суть в том что криптовалюты вы можете менять на другие криптовалюты в каком угодно объеме. Регуляция криптовалют на данный момент происходит через жесткий контроль обмена их на фиатные деньги. Например, самый популярный стейблкоин в мире USDT открыто сотрудничает с ФБР и может в любой момент заморозить любой кошелек. Соответственно, USDT не подходит для трансграничных платежей в российском кейсе. Нужна монета с хорошей ликвидностью и такой монетой мог бы стать TON. Одной из причин вояжа Дурова по странам Средней Азии был как раз интерес к их банковской системе для подключения платежей. Станет ли TON таким средством теперь, после задержания Дурова? Вопрос риторический.

Работают системно. Если вы едете в Беларусь из Литвы и литовские таможенники начинают считать купюры евро у вас в кошельке - это отголосок этой системной работы. Чтобы возить чемоданы кэша для расчетов, нужен кэш физически. Поэтому и приток кэша обрубают тоже, курочка клюет по зернышку.

Если СССР сколлапсировал из-за недостатка валюты, то теперь ставка делается на коллапс платежей. Валюта будет, но не будет никакой возможности купить за нее критический импорт. Если китайский импорт успешно заместил по чувствительным позициям европейский импорт, то что заместит импорт китайский, если за него невозможно будет платить? Можете также погуглить про «грязный юань», у вас откроются глаза насколько Китай играет свою игру. Немудрено: выбор между торговлей на 1,8 трлн $ (США + ЕС) и 200 млрд долларов (РФ) очевидно будет стратегически лежать в пользу первого, какие бы витиеватые декларации о вечной дружбе не звучали бы с трибун.

А где здесь Беларусь? Это очень интересный вопрос. Некоторые белорусские банки до сих пор имеют возможность проводить платежи в Европу. Импорт идет, пускай и с санкционными ограничениями. Возможность платить из Беларуси = возможность платить из России. Понимает ли это финансовая разведка США? Не может не понимать.

Судя по системности работы, вопрос о формате отношений с Беларусью - это вопрос времени. Рано или поздно на стол в Минске ляжет предложение определиться, по какую сторону «финансового забора» находится Беларусь и оставшиеся банки (нет сомнений в том под чьим реальным контролем они находятся, вне зависимости от формального состава акционеров). Обе альтернативы в текущих условиях будут крайне болезненны. Если условный Кыргызстан или Казахстан имеют поле для маневра в сторону от Кремля, то зависимость нынешних минских властей от Кремля близка к критическому уровню. Альтернатива - тонуть вместе с Москвой, опережающими темпами (из-за несоизмеримого запаса прочности экономик).

Telegram-канал «Рефлексия и реакция»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com