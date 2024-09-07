Аргентина запросила у МУС ордер на арест Мадуро

Аргентина запросила у МУС ордер на арест Мадуро5
- 7.09.2024, 12:13
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За преступления против человечности.
Аргентина призывает прокурора Международного уголовного суда (МУС) обратиться к палате предварительного производства для выдачи ордера на арест венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, говорится в заявлении МИД страны.
Причиной запроса ведомство назвало действия, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности». Также МИД Аргентины призвал выдать ордер на арест высокопоставленных венесуэльских чиновников.
В ноте правительства запрос Аргентины обоснован «событиями, произошедшими после президентских выборов в Венесуэле 28 июля». ЦИК объявил победителем Мадуро (при этом данные по итогам подсчета 100% голосов так и не были опубликованы), а лидеры оппозиции заявили, что их кандидат Эдмундо Гонсалес получил в два раза больше голосов. В стране начались массовые протесты, правозащитники сообщали, что в столкновениях с полицией и военными погибли минимум 16 человек. Были задержаны 2 тыс. человек, которых направят в тюрьмы строгого режима. Мадуро обвинил этих людей в поджогах и пообещал, что им «не будет прощения».
Аргентина была первым государством, не признавшим победу Мадуро на выборах.