Один из российских «шахедов» почти долетел до Новогрудка 7.09.2024, 14:54

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Всего ночью в нашу страну залетело восемь БПЛА.

В ночь с 6 на 7 сентября в воздушное пространство Беларуси залетели не четыре российских беспилотника, как сообщалось ранее, а минимум восемь. Такие уточненные данные опубликовал проект мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн».

Семь беспилотников были «шахедами», еще один — разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

Первый дрон залетел в нашу страну около 23.20. Он зашел на территорию Гомельской области из Черниговщины и уже спустя 40 минут вылетел обратно в Украину в направлении Киевского водохранилища.

Дальнейшие заходы «шахедов» были примерно в 2.45, 3.37, 3.49, 5.16, 5.54. А около 8.13, по данным eRadarrua, в Беларусь залетел разведывательный БПЛА типа Supercam.

«Помимо заходов в Гомельскую область, минувшей ночью один из „шахедов“ залетел и в Брестскую область около 5.16 в районе Пинска и продолжил движение на север. Данный „шахед“ зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самых Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Данный „шахед“ мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случалось далее — неизвестно», — пишет мониторинговая группа.

Проект отметил, что всю ночь в небе работали истребители и вертолеты ВВС Беларуси.

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