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Бывший вице-президент США, республиканец Чейни заявил о поддержке Харрис

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  • 7.09.2024, 15:59
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Бывший вице-президент США, республиканец Чейни заявил о поддержке Харрис

Трамп отреагировал.

Бывший вице-президент США Дик Чейни намерен поддержать на выборах кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Заявление политика-республиканца цитируют СМИ, оно также опубликовано в группе «Республиканцы за Харрис» в Х.

«За всю 248-летнюю историю нашей страны не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем [кандидат от республиканцев] Дональд Трамп... Он пытался украсть последние выборы, используя ложь и насилие, чтобы удержаться у власти после того, как избиратели отвергли его. Ему больше нельзя доверять власть», – говорится в заявлении Чейни.

Политик, занимавший пост вице-президента в администрации Джорджа Буша–младшего, призвал избирателей «ставить страну выше партийной предвзятости».

Глава избирательной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон заявила, что Харрис «гордится поддержкой вице-президента Чейни и глубоко уважает его мужество поставить страну выше партии», отмечает CNN.

На решение Чейни отреагировал и Дональд Трамп, в своей соцсети Truth он назвал Чейни «неуместным RINO», это аббревиатура от «республиканец только номинально».

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