Директор ЦРУ: Я передал главе СВР РФ послание от Байдена 2 8.09.2024, 9:03

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Билл Бернс

Фото: Em Fitzgerald/Reuters

Билл Бернс рассказал, как президент США предупредил Путина.

Западные лидеры не должны пугаться каждый раз, когда Кремль начинает бряцать ядерным оружием. Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс во время своего визита в Лондон, пишет The Guardian.

«Путин – хулиган. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием. Мы не можем позволить себе испугаться этого бряцания оружием... Мы должны помнить об этом», - сказал он.

Вместе с тем Бернс признал, что по крайней мере однажды он и сам поверил в то, что Россия может применить ядерное оружие в Украине.

«Был момент осенью 2022 года, когда я считал, что существовал настоящий риск потенциального применения тактического ядерного оружия Россией в Украине», - сказал Бернс, но подчеркнул, что такие опасения не следует воспринимать слишком серьезно.

По словам директора ЦРУ, в ноябре 2022 года он лично встретился в Турции с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и передал ему предупреждение от Джо Байдена, «чтобы четко объяснить, какие будут последствия» в случае применения ядерного оружия.

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