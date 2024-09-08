Гомель заволокло дымом

Гомель заволокло дымом3
- 8.09.2024, 9:13
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В воздухе ощущается запах горения.
Последние несколько дней жители Гомеля фиксируют появление дымки и запах горения в воздухе, пишет «Флагшток».
Сервис AIRMQ подтверждает ухудшение качества воздуха над Гомелем . В городе самые худшие показатели по параметру содержания твердых частиц в воздухе в Беларуси.
Сервис погоды worldview.earthdata от NASA показал, что на Гомель сносит дым от трансграничных пожаров между Брянщиной и Черниговщиной.
На этих территориях происходит обмен ударами, тушение пожаров из-за заминированной и простреливаемой территории ограничен.
Крупные пожары в приграничной территории Украины и Беларуси угрожают переносом радиоактивных частиц на приграничные населенные пункты Полесья. На космическом фото и по данным на момент публикации восточный ветер сносит дым вдоль границы.