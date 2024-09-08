Гомель заволокло дымом 3 8.09.2024, 9:13

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В воздухе ощущается запах горения.

Последние несколько дней жители Гомеля фиксируют появление дымки и запах горения в воздухе, пишет «Флагшток».

Сервис AIRMQ подтверждает ухудшение качества воздуха над Гомелем . В городе самые худшие показатели по параметру содержания твердых частиц в воздухе в Беларуси.

Показания сервиса AIRMQ по характеристике содержания твердых частиц в воздухе

Сервис погоды worldview.earthdata от NASA показал, что на Гомель сносит дым от трансграничных пожаров между Брянщиной и Черниговщиной.

На этих территориях происходит обмен ударами, тушение пожаров из-за заминированной и простреливаемой территории ограничен.

Гомельщина и пожары на пограничье Украины и России. Снимок сервиса worldview.earthdata от NASA от 7 сентября

Крупные пожары в приграничной территории Украины и Беларуси угрожают переносом радиоактивных частиц на приграничные населенные пункты Полесья. На космическом фото и по данным на момент публикации восточный ветер сносит дым вдоль границы.

Небо со следами сильного задымления в Скородном Ельского района 7 сентября

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