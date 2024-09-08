Ученые нашли в горах Швейцарии военный лагерь древних римлян 8.09.2024, 9:25

Лагерь был защищен тремя рвами и оборонительным валом.

В Швейцарии археологи нашли римский военный лагерь, построенный в первом веке до нашей эры. Остатки фортификаций легионеров Римской империи находятся на высоте 2200 метров в швейцарских Альпах недалеко от границы с Италией. Информация об открытии опубликована на официальном сайте швейцарского кантона Граубюнден.

Как показало исследование с помощью лазерных радаров, лагерь был защищен тремя рвами и оборонительным валом.

До этого момента ученые знали лишь о поле битвы, которое располагалось примерно в 900 метрах ниже укреплений.

Специалисты определили, что лагерь находился в «стратегически выгодном месте» и что с этого места открывался хороший вид на окружающие долины внизу. Но чтобы добраться до своих фортификаций, легионерам приходилось преодолевать несколько горных перевалов.

Дальнейшее исследование места обнаружило множество римских артефактов, включая различное оружие и обувные гвозди.

Как показал анализ находок, на снарядах для пращей оказались клейма третьего легиона императорской армии, участвовавшего в сражении недалеко от лагеря.

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