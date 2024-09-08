закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские города заволокло дымом от пожаров в Чернобыльской зоне

  • 8.09.2024, 13:38
  • 1,410
Белорусские города заволокло дымом от пожаров в Чернобыльской зоне

МЧС и власти молчат.

Жители ряда белорусских городов сообщают о сильном смоге. Люди жалуются на запах гари.

Как стало известно сайту Charter97.org, дымка наблюдается в Лиде, Новогрудке, Слониме, Молодечно, Минске, Гомеле.

@charter97.org Смог и запах гари: что происходит в Беларуси? #смог #срочно #чернобыль #беларусь #дым #мчс #минск ♬ оригинальный звук - Хартия97

Смог добрался и до литовских городов.

Белорусские власти не дали официальных объяснений, однако Министерство здравоохранения Литвы разослало жителям восточных регионов СМС, которое обычно используется для оповещения о чрезвычайных ситуациях. В нем рассказали, что происходит.

Санитарные службы Литвы заявили, что смог, который распространился по Вильнюсу, появился из-за лесных и торфяных пожарах в Беларуси.

Стоит отметить, что никаких торфяных пожаров в Беларуси не наблюдается. А вот Сервис погоды worldview.earthdata от NASA показал, что на Гомель сносит дым от трансграничных пожаров между Брянщиной и Черниговщиной, заметил «Флагшток».

Крупные пожары в приграничной территории Украины и Беларуси угрожают переносом радиоактивных частиц на приграничные населенные пункты Полесья. На космическом фото и по данным на момент публикации восточный ветер сносит дым вдоль границы. 

В Киевской области Украины на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории 1 000 гектар Вильчевского лесничества с 5 сентября продолжался пожар.

Небо со следами сильного задымления в Скородном Ельского района 7 сентября
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов