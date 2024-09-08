Белорусские города заволокло дымом от пожаров в Чернобыльской зоне 8.09.2024, 13:38

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МЧС и власти молчат.

Жители ряда белорусских городов сообщают о сильном смоге. Люди жалуются на запах гари.

Как стало известно сайту Charter97.org, дымка наблюдается в Лиде, Новогрудке, Слониме, Молодечно, Минске, Гомеле.

Смог добрался и до литовских городов.

Белорусские власти не дали официальных объяснений, однако Министерство здравоохранения Литвы разослало жителям восточных регионов СМС, которое обычно используется для оповещения о чрезвычайных ситуациях. В нем рассказали, что происходит.

Санитарные службы Литвы заявили, что смог, который распространился по Вильнюсу, появился из-за лесных и торфяных пожарах в Беларуси.

Стоит отметить, что никаких торфяных пожаров в Беларуси не наблюдается. А вот Сервис погоды worldview.earthdata от NASA показал, что на Гомель сносит дым от трансграничных пожаров между Брянщиной и Черниговщиной, заметил «Флагшток».

Крупные пожары в приграничной территории Украины и Беларуси угрожают переносом радиоактивных частиц на приграничные населенные пункты Полесья. На космическом фото и по данным на момент публикации восточный ветер сносит дым вдоль границы.

В Киевской области Украины на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории 1 000 гектар Вильчевского лесничества с 5 сентября продолжался пожар.

Небо со следами сильного задымления в Скородном Ельского района 7 сентября

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