Белорусские города заволокло дымом от пожаров в Чернобыльской зоне
- 8.09.2024, 13:38
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МЧС и власти молчат.
Жители ряда белорусских городов сообщают о сильном смоге. Люди жалуются на запах гари.
Как стало известно сайту Charter97.org, дымка наблюдается в Лиде, Новогрудке, Слониме, Молодечно, Минске, Гомеле.
@charter97.org Смог и запах гари: что происходит в Беларуси? #смог #срочно #чернобыль #беларусь #дым #мчс #минск ♬ оригинальный звук - Хартия97
Смог добрался и до литовских городов.
Белорусские власти не дали официальных объяснений, однако Министерство здравоохранения Литвы разослало жителям восточных регионов СМС, которое обычно используется для оповещения о чрезвычайных ситуациях. В нем рассказали, что происходит.
Санитарные службы Литвы заявили, что смог, который распространился по Вильнюсу, появился из-за лесных и торфяных пожарах в Беларуси.
Стоит отметить, что никаких торфяных пожаров в Беларуси не наблюдается. А вот Сервис погоды worldview.earthdata от NASA показал, что на Гомель сносит дым от трансграничных пожаров между Брянщиной и Черниговщиной, заметил «Флагшток».
Крупные пожары в приграничной территории Украины и Беларуси угрожают переносом радиоактивных частиц на приграничные населенные пункты Полесья. На космическом фото и по данным на момент публикации восточный ветер сносит дым вдоль границы.
В Киевской области Украины на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории 1 000 гектар Вильчевского лесничества с 5 сентября продолжался пожар.