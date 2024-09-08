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В Лельчицах День города провели в радиоактивном дыму

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  • 8.09.2024, 14:17
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В Лельчицах День города провели в радиоактивном дыму

Ни МЧС, ни местные власти не предупредили граждан об опасности.

День города в Лельчицах 7 сентября отметили в дыму от пожаров в чернобыльской зоне. В 12-тысячном райцентре был развёрнут стандартный набор активностей: парад трудовых коллективов, уличные выставки и еда, концерт. В день города на некоторых официальных фотографиях видна дымка — это смог, а солнце над праздничной сценой закрывает желтый дым, пишет «Флагшток».

В это же время в Киевской области Украины на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории 1 000 гектар Вильчевского лесничества с 5 сентября продолжался пожар.

К 6 сентября дым достиг Лельчиц. Несколько жителей города записали тревожное видео.

Это не повлияло на решение местных властей проводить День города. Местный райисполком лишь разместил стандартную сводку МЧС про пожар в приграничной зоне и сообщил, что ситуация находится под на контроле оперативных служб. Сообщение появилось после завершения основных мероприятий Дня города.

Сервис worldview.earthdata от NASA подтвердил, что 7 сентября Лельчицы накрыл дым пожара горящего леса на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС Киевского района Украины.

Лесной радиоактивный пожар опасен продуктами горения (зола, недожог, дымовой аэрозоль, газообразные продукты), представляющие собой открытые источники ионизирующего излучения.

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