NYT: ВСУ пошли на риск 8.09.2024, 16:51

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Неожиданная попытка ослабить оккупантов на восточном фронте.

Украина начала атаку на Россию через слабо защищенный участок границы — это стало рискованной и неожиданной попыткой ослабить давление оккупантов на восточном фронте.

Анализируя обстановку на поле боя, автор публикации для The New York Times отметил, что, начав атаку в Курской области, украинские войска быстро захватили больше территории внутри России, чем россияне почти за год своего наступления на востоке Украины.

В NYT также напомнили о словах диктатора Путина, что российская армия не будет отвлекать силы с Донбасса, «который он назвал главным приоритетом армии, для защиты российской земли».

Издание подчеркивает, что наступление россиян на Покровск застопорилось на одном из ключевых участков фронта более чем на неделю, однако, признаков того, что Россия отказалась от своей цели продвижения к городу, нет.

Кроме того, в NYT добавили, что, как показывают карты поля боя, наступление российских войск на Покровск остановили неделю назад около города Селидово, но при этом враг продолжил наступать на южном направлении.

«Российская армия почти окружила участок, удерживаемой украинцами территории между городами Покровск и Курахово», — говорится в статье.

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