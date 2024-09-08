В двух областях Беларуси объявили красный уровень опасности 8.09.2024, 17:13

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Фото: charter97.org

Штормовое предупреждение.

В двух областях Беларуси объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Внимание! Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении! (красный уровень опасности) 8−10 сентября (воскресенье-вторник) на большей части территории Гомельской и Могилевской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», — говорится в сообщении.

Во всех районах Беларуси введены либо запреты, либо ограничения на посещения лесов.

По данным синоптиков, 9 сентября погоду в стране продолжит определять область повышенного атмосферного давления. В понедельник существенных осадков по республике не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…+14°С, максимальная днем +23…+29°С.

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