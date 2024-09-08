На Крымском мосту после ударов ВСУ началась деградация конструкции
- 8.09.2024, 18:43
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Подробности стали известны украинским партизанам.
Крымский мост нуждается в экстренном ремонте. Там происходит деградация конструкций после нанесенных ВСУ ударов.
Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».
Как отмечают украинские партизаны, на мосту происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию отдельных частей.
«Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым», - пишут партизаны.