На Крымском мосту после ударов ВСУ началась деградация конструкции 8.09.2024, 18:43

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Подробности стали известны украинским партизанам.

Крымский мост нуждается в экстренном ремонте. Там происходит деградация конструкций после нанесенных ВСУ ударов.

Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».

Как отмечают украинские партизаны, на мосту происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию отдельных частей.

«Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым», - пишут партизаны.

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