Метеорологи объяснили, почему дым над белорусским городами не развеивается

Метеорологи объяснили, почему дым над белорусским городами не развеивается2
- 8.09.2024, 22:11
- 2,186
К утру эффект еще и усилится.
Метеорологи объяснили, почему дым и запах гари над головами белорусов не развеивается.
Объяснение ситуации дается в специализированном телеграм-канале @nadvorie.
«Сейчас особенности атмосферной циркуляции таковы, что с заходом солнца снова разовьется, а завтра к утру еще и усилится температурная инверсия.
Нормальное распределение температуры воздуха — это падение температуры примерно на 1°C на каждые 100 м высоты. Инверсия, как нетрудно понять, — наоборот, ее повышение.
На диаграмме — прогноз до завтрашнего утра. Получается, что у поверхности (185 м, высота Смиловичей над уровнем моря) прогнозируемая температура будет +12.5°, а на высоте 600 м — + 19.5°. Таким образом, толщина инверсионного слоя составит ~400 м, а глубина инверсии получается аж 7°.
При слое инверсии такой мощности никакие вертикальные турбулентные движения, рассеивающие в свободную атмосферу дымы (даже принесенные издалека), выхлопы автомобилей и прочую грязь, делаются невозможными. Что мы, собственно и наблюдаем и нюхаем», — пишет автор канала.