ВСУ совершили прорыв на Донецком направлении 8.09.2024, 23:00

Продвижение врага к Покровску остановлено.

На Донецком направлении ситуация напряженная, однако понемногу инициативу перебирают Вооруженные Силы Украины. Продвижение врага к Покровску остановлено, а над Нью-Йорком взвился украинский флаг.

Об этом «24 Каналу» заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Флаг над Нью-Йорком

В сети появились видео, как 53-я отдельная механизированная бригада вывесила украинский флаг в Нью-Йорке. Украинские защитники в очередной раз опровергли ложь врага о захвате этого населенного пункта в Донецкой области.

«Наши ребята выполнили боевую задачу и разблокировали группу бойцов, которая все это время удерживала в полном окружении фенольный завод», – объяснил Свитан.

Сейчас часть населенного пункта контролируется то украинской, то вражеской армиями, но тенденция колеблется в нашу сторону.

Военный аналитик объяснил такую ситуацию тем, что врагу пришлось вывести часть подразделений с Торецкого и Часовоярского направлений, чтобы перебросить на Курщину.

«Кроме Покровского, на остальных направлениях ситуация в принципе стабилизирована», – резюмировал полковник в запасе.

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