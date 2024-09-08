ВСУ совершили прорыв на Донецком направлении
- 8.09.2024, 23:00
Продвижение врага к Покровску остановлено.
На Донецком направлении ситуация напряженная, однако понемногу инициативу перебирают Вооруженные Силы Украины. Продвижение врага к Покровску остановлено, а над Нью-Йорком взвился украинский флаг.
Об этом «24 Каналу» заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Флаг над Нью-Йорком
В сети появились видео, как 53-я отдельная механизированная бригада вывесила украинский флаг в Нью-Йорке. Украинские защитники в очередной раз опровергли ложь врага о захвате этого населенного пункта в Донецкой области.
«Наши ребята выполнили боевую задачу и разблокировали группу бойцов, которая все это время удерживала в полном окружении фенольный завод», – объяснил Свитан.
Сейчас часть населенного пункта контролируется то украинской, то вражеской армиями, но тенденция колеблется в нашу сторону.
Военный аналитик объяснил такую ситуацию тем, что врагу пришлось вывести часть подразделений с Торецкого и Часовоярского направлений, чтобы перебросить на Курщину.
«Кроме Покровского, на остальных направлениях ситуация в принципе стабилизирована», – резюмировал полковник в запасе.