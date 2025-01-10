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Пожар виден за километры: под Петербургом горит завод по производству ацетона

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  • 10.01.2025, 8:26
  • 5,308
Пожар виден за километры: под Петербургом горит завод по производству ацетона

Перед этим сообщалось об атаке дронов и взрывах.

Ночь на 10 января для Ленинградской области России выдалась неспокойной. Утром прозвучали взрывы и начался пожар в промзоне в городе Гатчина.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на российские телеграмм-каналы, заявляющие об атаке дронов на регионы РФ.

Российские паблики пишут об утренних взрывах и пожаре в промзоне в городе Гатчина Ленинградской области.

Указывается, что мощный пожар произошел на улице Индустриальной. Местные жители услышали глухие взрывы и огромные столбы дыма, которые были видны за несколько километров около 6 утра.

Пока нет информации о точных причинах инцидента. В пабликах пишут, что на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Спустя некоторое время в МЧС РФ подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысяч квадратных километров горит здание в промзоне.

Также в сети публикуют еще отдельные кадры пожара в Ленинградской области. На них видно, насколько сильный пожар в регионе и как большие клубы густого дыма поднимаются в небо.

Вскоре в российских телеграмм-каналах сообщили, что в Гачине пылает завод по производству ацетона. Указывается, что там произошел разлив топлива.

Там добавили, что возгоранию присвоен ранг сложности №2. На месте происшествия продолжают виднеться яркие вспышки.

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