Астрономы изучили Юпитер и обнаружили нечто удивительное на гигантской планете 10.01.2025, 11:21

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Оказалось, что представление об облаках Юпитера было ошибочным.

Астрономы опровергли давнее предположение о том, что знаменитые закрученные облака Юпитера состоят из замороженного аммиака и это очень важное открытие на планете, которая считалась хорошо изученной.

Новые данные о содержании аммиака в атмосфере Юпитера противоречит существующим моделям состава атмосферы газового гиганта. Исследование опубликовано в журнале в журнале Earth and Space Science, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Атмосфера Юпитера в основном состоит из водорода и гелия с небольшим количеством аммиака, метана, водяного пара и других газов. Последние компоненты конденсируются на разных уровнях и образуют закрученные облака, которые отражают солнечный свет и создают впечатляющий вид Юпитера.

Из-за наличия аммиака в атмосфере Юпитера, который конденсируется и образует облака при самом низком давлении среди всех известных газов, ученые предположили, что самые верхние облака планеты состоят из аммиачного льда.

Ученые использовали метод для оценки концентрации метана и аммиака в атмосфере Юпитера с помощью оценки количества света, поглощаемого этими газами на длинах волн света, которые для них характерны. В результате им удалось создать новую карту распределения аммиака в облаках Юпитера с большой точностью.

Авторы исследования обнаружили, что отраженный свет исходил из слоев облаков, где давление и температура были бы слишком высокими для конденсации аммиака. Поэтому ученые пришли к выводу, что аммиачный лед не может быть основным компонентом облаков Юпитера.

Моделирование показало, что внешние облака Юпитера скорее всего состоят из гидросульфида аммония и, возможно, смога, который образуется в результате фотохимических реакций в атмосфере, поскольку цвет облаков не соответствует чистому льду.

Результаты исследования показывают, что в атмосфере Юпитера происходит много сложных фотохимических процессов. Чистые облака из аммиачного льда встречаются довольно редко и ограничены небольшими участками атмосферы, говорят ученые.

По словам астрономов, наличие и отсутствие аммиака в тех или иных местах атмосферы Юпитера является хорошим индикатором погодных процессов на планете, что делает его важным для понимания всей природы газового гиганта.

Хотя ученые сделали очень важное открытие на, казалось бы, хорошо изученной планете, все же есть некоторые моменты, которые еще нужно уточнить. Скорее всего уровень аммиака в облаках Юпитера меняется с высотой, но это еще предстоит проверить.

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